Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

BBC: санкции ВАДА распространяются на участие России в ЧМ-2022 по футболу

15:07
Теги:

Решение ВАДА по поводу санкций в отношении российского спорта распространяется на футбольный чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, утверждает ВВС. Если эта информация подтвердится, сборная России, возможно, получит право на участие в турнире только под нейтральным флагом без права исполнения гимна.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

Опрос

проголосовало: 3393
Все опросы
Какого результата сборная России добьется на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/doping/online/reshenie-ispolkoma-vada-sankcii-k-rossii-rekomendacii-ob-otstranenii-ot-olimpiady-i-chempionatov-mira-lishenie-flaga-i-gimna-za-doping-onlayn-translyaciya-1620018/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир