Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:46

Baza: Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в расположение сборной России в октябре из-за задолженности по алиментам, сообщает Baza.

По данным источника, адвокаты футболиста порекомендовали ему не приезжать в Россию, поскольку решение по его задолженности перед бывшей женой Анастасией вступило в законную силу, после чего вратарю могут наложить запрет на выезд из страны. При этом сам Сафонов хочет приехать в расположение национальной команды.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка.

В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел два матча за парижан, в которых пропустил один гол и единожды отстоял на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Telegram-канал Baza
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости