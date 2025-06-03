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Baza: с Сафонова сняли все ограничения, он вылетел в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федеральная служба служебных приставов (ФССП) сняла все ограничения с голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, сообщает Baza.

По информации источника, во вторник вратарь должен вылететь в Москву.

2 июня сообщалось, что футболист полностью погасил долг по алиментам перед бывшей супругой в размере 60 миллионов рублей.

Матвей Сафонов.Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой — более 60 миллионов. Ждем в сборной России?

Ранее 26-летний голкипер был вызван на BetBoom Матчи Сборной России против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Источник: Sport Baza
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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