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Батраков оценил слова Глушенкова про сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о выступлении за сборную России.

В сентябре Глушенков заявил, что его больше мотивируют тренировки с латиноамериканскими легионерами «Зенита», чем товарищеский матч сборной России против Вьетнама.

«Не скажу, чтобы удивили (слова Глушенкова). Это его мнение, которое мы тоже должны уважать. У каждого оно свое — сколько людей, столько и мнений. Для меня вызов в сборную — это большая честь, и я буду ездить, когда будут вызывать», — цитирует Батракова РИА «Новости».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Источник: РИА «Новости»
Алексей Батраков
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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