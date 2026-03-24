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Батраков не сыграет за сборную России против Никарагуа и Мали из-за повреждения

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не примет участия в BetBoom матчах сборной России против Никарагуа и Мали, сообщила пресс-служба клуба.

Во время медицинского обследования в расположении сборной у 20-летнего игрока было выявлено небольшое повреждение, полученное в игре 22-го тура РПЛ с «Акроном» (5:1). Медштаб национальной команды и клубные врачи приняли совместное решение, что футболист проведет восстановление в «Локомотиве».

В нынешнем сезоне Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

Товарищеский матч Россия — Никарагуа состоится 27 марта в Краснодаре. Встреча с Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

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Алексей Батраков
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