Баринов: «Удача поспособствовала празднику Хиддинка, но я благодарен ему»

Народный артист, болельщик «Локомотива» в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение о завершении тренерской карьеры Гуса Хиддинка.

«Годы взяли свое. Наверное, Гус почувствовал, что ему хватит. Карьеры по-разному заканчиваются. Я очень рад, что он был в нашей сборной. Хиддинк принес России невероятную радость в 2008 году. Конечно, удача поспособствовала этому празднику, но без фарта невозможно выиграть ни один чемпионат. Отдельно нужно поблагодарить сборную Хорватии, которые обыграли англичан. Гус построил команду, которая удивила всю Европу, он оставил приятные ощущения», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Российская команда под его руководством взяла бронзовые медали Евро-2008. Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао.

9 сентября 2021-го 74-летний Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.