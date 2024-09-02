Баринов — о вызове Батракова в сборную России: «Работать и ещё раз работать»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил о перспективах своего 19-летнего партнёра по «Локомотиву» Алексея Батракова в национальной команде.

«Работать и еще раз работать. Вызов заслуженный, пусть почувствует, что такое национальная сборная. Будет набираться уверенности», — сказал Баринов Legalbet.

В сентябре команда Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча в Ханое. Российские футболисты 5 сентября встретятся с Вьетнамом, а 7 сентября проведут игру с Таиландом.