Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на расширенный состав сборной России на чемпионат Европы.

«Невызов Гильерме — ошибка. Если бы он не пропустил 6 мячей от «Зенита», то был вызван. Надежнее Маринато у нас сейчас никого нет. Все ребята могут в любой момент привезти. У него много сухих матчей. Я бы взял Гильерме. Видимо, Черчесов не хочет его вызывать. Это вопрос к нему», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов считает, что Смолов играет нестабильно.

«Миранчук очень долго не играл. Соболев сейчас забивает, Дзюба — капитан команды. Если выбирать между Смоловым и Соболевым, то выбор однозначно за вторым. Как Федор сыграл на чемпионате мира? Стабильно не забивал, даже пенальти. У Смолова нестабильная игра — может пойти, а может и нет. С другой стороны, вызов Заболотного тоже риск. Может быть, он немного агрессвинее Смолова. Я бы, возможно, подумал над третьим нападающим», — добавил Баринов.

Антон Миранчук, Федор Смолов и Маринато Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться с командой Евро-2020. На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

(Владимир Пушкарев)