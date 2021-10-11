Российский актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевой встрече против Словении (1:2) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Результат шикарный, но что касается игры, то в этот раз были какие-то проблески. Во-первых, забили сами, во-вторых, проявили давление. Жаль, что в конце был и брак, но все равно молодцы, что счет додержали. Все стандарты — результат давления. Словенцы допускали много ошибок, надо было этим пользоваться. Еще и хорваты потеряли очко, нам нужно первое место в группе», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также народный артист России высказался об игре футболистов сборной России в матче против Словении.

«Гол Джикии — это классика красоты, в ближний угол через себя — здорово. Хороший гол забил Дивеев. Мне очень понравился Миранчук, если внимательно за ним проследить, он очень много сделал. Пас и организация атаки у него на высоком уровне. Четыре победы означает, что бог на нашей стороне, надо пользоваться», — добавил Баринов.

После гостевой победы над Словенией сборная России (19) занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17-ю очками в активе.