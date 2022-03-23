Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:39

Баринов: «Надо надеяться, что скоро все это закончится, вернутся еврокубки»

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, как старается сохранять мотивацию.

— Какая мотивация игроков доигрывать сезон, если не будет еврокубков в следующем сезоне?

— Это тоже тяжело. Кто-то теряет мотивацию. Сегодня было решение по 16-18 командам. Это здорово. Потому что те, кто внизу турнирной таблицы, будут биться, будет мотивация. Надо надеяться, что скоро все это закончатся, вернутся еврокубки. Жаль, что так получилось с чемпионатом мира. Хотелось бы верить, что мы попадем в Катар. Но шансов на это мало.

Приезжайте тренироваться. Не отдыхать, а тренироваться. Тот, кто не приехал, наверно, реальное повреждение. Все приезжают с удовольствием и тренируются. На тренировке чуть голеностоп ударил.

Все так же, как и при подготовке к официальным играм. Карпин такой же. Ничего нового. Тренируемся так же, как и тренировались. Надо 2-3 недели для этого. Перед чемпионатом мира был бы период.

Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
3
0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
Колыванов поддержал решение не расширять РПЛ до 18 команд
«Абсурд». Артем Ребров отреагировал на инициативу расширения РПЛ до 18 команд
«Если мы считаем, что нарушается спортивный принцип, то логично приостановить чемпионат». Дюков — о расширении, новом лимите и проведении Евро
«Меня это не касается». Карпин — об отказе исполкома РФС утверждать расширение РПЛ до 18 команд
РФС отправил на проработку вопросы по расширению РПЛ и мораторию на вылет. Но задача намного глобальнее
РФС опубликовал итоги заседания исполкома: основные вопросы — лимит, расширение РПЛ и Евро-2028/32
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
РФС может подать в CAS еще по одному иску против ФИФА и УЕФА
«Будет суперзвездой, тогда и посмотрю на него». Карпин ответил на вопрос о шансах Пиняева на попадание в сборную
Карпин: «Капитана будет выбирать Баринов. Кого выберет, тот и будет»
Карпин: «То, что поляки прошли без соперника, это все нечестно»
«Надежда умирает последней». Карпин — о шансе сборной России еще выступить на ЧМ-2022
Карпин: «Хашимото не было в двух последних матчах. И еще на пятерых не рассчитываем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«По-футбольному душат нас везде». Баринов о санкциях ФИФА

Карпин рассказал о задачах сборной России на мартовском тренировочном сборе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости