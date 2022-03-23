Баринов: «Надо надеяться, что скоро все это закончится, вернутся еврокубки»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, как старается сохранять мотивацию.

— Какая мотивация игроков доигрывать сезон, если не будет еврокубков в следующем сезоне?

— Это тоже тяжело. Кто-то теряет мотивацию. Сегодня было решение по 16-18 командам. Это здорово. Потому что те, кто внизу турнирной таблицы, будут биться, будет мотивация. Надо надеяться, что скоро все это закончатся, вернутся еврокубки. Жаль, что так получилось с чемпионатом мира. Хотелось бы верить, что мы попадем в Катар. Но шансов на это мало.

Приезжайте тренироваться. Не отдыхать, а тренироваться. Тот, кто не приехал, наверно, реальное повреждение. Все приезжают с удовольствием и тренируются. На тренировке чуть голеностоп ударил.

Все так же, как и при подготовке к официальным играм. Карпин такой же. Ничего нового. Тренируемся так же, как и тренировались. Надо 2-3 недели для этого. Перед чемпионатом мира был бы период.