6 мая, 14:12

Барбоза рассказал, как в Бразилии относятся к возможной игре с Россией

Александр Абустин
корреспондент

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Если это действительно произойдет, то это будет отлично. Естественно, в Бразилии к этой игре относятся с большим интересом. Болельщикам будет интересно посмотреть на сборную России спустя несколько лет, увидеть ее новое поколение. Это будет хороший матч и серьезная проверка, которая покажет уровень россиян», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

25 марта 2013 года сборная России провела на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» товарищеский матч против сборной Бразилии. Встреча завершилась вничью (1:1), а единственный гол нашей команды на 73-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.

Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
  • Степочкин

    Мы для них как Бруней для нас. Никак не относятся. Им не интересно играть против игроков Гавра и Сьона, аутсайдеров своих чемпиоатов.

    06.05.2025

  • samozvanets

    Как относятся? Ну там в статье бразильского источника расписано как. Как к полной ахинее, если вкратце.

    06.05.2025

  • Фирсыч

    Прям бразильские болельщики "...мечтают увидеть новое поколение футболистов России"! Они и старого поколения не знают.

    06.05.2025

    • Файзулин — о возможном матче России и Бразилии: «Даже не знаю, кто из нынешней сборной мог бы забить бразильцам»

    Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись»

    Takayama

