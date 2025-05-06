Барбоза рассказал, как в Бразилии относятся к возможной игре с Россией

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Если это действительно произойдет, то это будет отлично. Естественно, в Бразилии к этой игре относятся с большим интересом. Болельщикам будет интересно посмотреть на сборную России спустя несколько лет, увидеть ее новое поколение. Это будет хороший матч и серьезная проверка, которая покажет уровень россиян», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

25 марта 2013 года сборная России провела на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» товарищеский матч против сборной Бразилии. Встреча завершилась вничью (1:1), а единственный гол нашей команды на 73-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.