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Балахнин: «Со сборной что-то не так, раз туда вызываются три человека из команды с 11-го места»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал вызов игроков «Ростова» в национальную команду России на ноябрьский сбор.

«В сборной должны играть сильнейшие, я снова не понимаю вызов ребят из «Ростова». Команда находится на 11-м месте, и оттуда вызываются три человека. Тут два варианта: либо со сборной что-то не так, либо мы чего-то не понимаем. Карпин продолжает гнуть свою линию. Но за результат отвечать ему», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

В сборную России приглашение получили три футболиста «Ростова»: Максим Осипенко, Данил Глебов и Даниил Уткин.

20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч состоится в Волгограде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-so-sbornoj-chto-to-ne-tak-raz-tuda-vy-zy-vayutsya-tri-cheloveka-iz-komandy-s-11-go-mesta/
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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