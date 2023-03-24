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Сегодня, 14:27

Балахнин заявил, что Иран на голову сильнее сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча Иран — Россия, который завершился со счетом 1:1.

«Играли неважно, даже можно сказать, что ужасно. В игре против Ирана было мало хорошего, конечно. Иранцы должны были выиграть эту игру, они на голову сильнее, чем наша сборная и во всем были лучше. Выход сборной России из обороны — это просто «шедевр». Сколько обрезов, потерь, как это можно вообще оценивать? Я не понимаю. Если ты вызвал лучших, по-твоему мнению, то тогда и отвечай за них, и результат. Если не лучших берешь, то вообще зачем сборная нужна? В сборной должны играть самые лучшие, а не по каким-то другим критериям. Пока вопросов много, а ответов нет», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-iran-na-golovu-sil-nee-sbornoj-rossii-ne-ponimayu-kak-otsenivat-igru-nashih-rebyat/
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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