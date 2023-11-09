Балахнин: «Я бы добавил в расширенный состав сборной Кругового и Караваева»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о расширенном составе национальной команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Я не могу указывать главному тренеру, кого нужно вызывать в сборную. Это его право, и он сам должен решать, исходя из своего видения игры и критериев отбора сильнейших. В расширенный список попали все лучшие игроки, но я бы добавил защитников «Зенита» Кругового и Караваева. Они играют в сильнейшем клубе и показывают очень хороший футбол. Оба достойны приглашения в сборную, тем более, что их уже вызывали в национальную команду», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

13 ноября в Новогорске начнется учебно-тренировочный сбор, в рамках которого 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Кубы в Волгограде. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19.30 (мск).

25-летний Данил Круговой провел 13 игр за «Зенит» в этом сезоне, сделал 2 результативные перредачи. На счету 28-летнего Вячеслава Караваева 2 голевые передачи в 16 играх за питерский клуб во всех турнирах.