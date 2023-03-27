Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:51

Балахнин остался разочарован мартовским сбором национальной команды России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал итоги мартовского сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Итог сборов оценивать надо не нам, а тренерскому штабу. Естественно, что было много разочарований. Даже воскресная победа над Ираком оставляет негативный шлейф после игры с Ираном и после первого тайма во вчерашней игре. Все равно все это будет мусолиться, я так думаю. Будет это обсуждаться», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/27/20068789.shtml?updated
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Канчельскис назвал бредом слова иранского журналиста о договорном характере матча Россия — Иран
Рапопорт: «Песьяков допускал в матче с Ираком нелепейшие ошибки»
Камоцци: «Антон Миранчук мог бы играть в одной команде со своим братом Алексеем в «Торино»
Гладилин — о словах Матыцина про Карпина: «Нужно подходить более дипломатично к таким высказываниям»
Сычев — об отношении Карпина к сборной России: «Он давно доказал свою преданность»
Гришин считает, что тренерскому штабу нужно определиться с основными кандидатами в сборную
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Live с Быстровым — в 17.00

Гришин считает, что тренерскому штабу нужно определиться с основными кандидатами в сборную
Новости
RSS RSS
Все новости