Балахнин остался разочарован мартовским сбором национальной команды России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал итоги мартовского сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Итог сборов оценивать надо не нам, а тренерскому штабу. Естественно, что было много разочарований. Даже воскресная победа над Ираком оставляет негативный шлейф после игры с Ираном и после первого тайма во вчерашней игре. Все равно все это будет мусолиться, я так думаю. Будет это обсуждаться», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).