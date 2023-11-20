Балахнин оценил игру сборной России в матче с Кубой

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин после товарищеской встречи национальной команды с Кубой поделился мнением об игре.

«Я даже не знаю, как прокомментировать. Со стороны нашей сборной была идеальная игра. Все получалось, много забили, серьезных ошибок не было. Вообще ничего негативного сказать нельзя. Справедливости ради нужно сказать, что Куба была очень слаба. Это очевидно. Тем не менее, наши ребята — молодцы. Их стоит и нужно похвалить», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).