Балахнин объяснил, почему ему не понравился победный матч против Вьетнама

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал победу национальной команды над Вьетнамом (3:0).

«Безусловно, была заметна огромная разница в уровне российских соперников в игре, да и вообще во всем. От этого, наверное, игра зрелищной не была, на мой взгляд. Мне игра не понравилась, мягко говоря. И качество игры, и темп, все буквально. Я не критикую ни в коем случае, это связано с низким уровнем игры противника. Естественно, нашими малыми силами, не напрягаясь, выиграли легко», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.