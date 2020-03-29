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Балахнин назвал дуростью игры чемпионата Белоруссии во время пандемии

16:59
Сергей Балахнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Балахнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин высказал мнение, что проведение матчей чемпионата Белоруссии по футболу в условиях распространения коронавируса является весьма недалеким решением.

-Честно — нет, — ответил Балахнин на вопрос «РИА Новосоти», смотрит ли он по ТВ чемпионат Белоруссии. — Он мне неинтересен при всем уважение к белорусам.

— Дурость. Дурость, — прокомментировал Балахнин факт продолжения белорусского первенства при пандемии. — Все дураки, что ли, а вы самые умные? На мой взгляд, это история из серии «пока гром не грянет...». Это явно тот самый случай. Историю о существовании коронавируса ведь не кто-то специально выдумал, это серьезная проблема. Это очевидно и всем понятно. Зачем рисковать жизнями людей, тем более вирус так быстро распространяется?

Дай бог, начнется жара градусов 30 и вирус уйдет, надежда такая у меня есть. А в мае такая погода у нас в Ростове вполне вероятна. Но рисковать людьми ни в коем случае не стоит.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200329/1569318093.html

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