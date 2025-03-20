Бакаев: «Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Все очень позитивно»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев ответил «СЭ» на вопрос о тренировках с нападающим Артемом Дзюбой в сборной России.

«Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Атмосфера хорошая в команде, он в этом помогает. Все очень позитивно. Команда не держала в голове историю с рекордом, каждый делал свою работу. А там, что будет, то будет. У Бога свои планы на каждого. Значит, было суждено, что он побьет рекорд в матче с Гренадой», — сказал Бакаев «СЭ».

19 марта сборная России дома разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче — 5:0.

36-летний Артем Дзюба отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.