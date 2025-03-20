Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

20 марта, 20:30

Бакаев: «Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Все очень позитивно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России Юрий Горшков, Артем Дзюба, Данил Пруцев и Зелимхан Бакаев (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев ответил «СЭ» на вопрос о тренировках с нападающим Артемом Дзюбой в сборной России.

«Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Атмосфера хорошая в команде, он в этом помогает. Все очень позитивно. Команда не держала в голове историю с рекордом, каждый делал свою работу. А там, что будет, то будет. У Бога свои планы на каждого. Значит, было суждено, что он побьет рекорд в матче с Гренадой», — сказал Бакаев «СЭ».

19 марта сборная России дома разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче — 5:0.

36-летний Артем Дзюба отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Зелимхан Бакаев
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lvb

    "Бастардий" ... "бастардию".. глаза не выклюет. "Одним мирром мазаны"))

    20.03.2025

  • zg

    Страшно звучит,если честно!)

    20.03.2025

  • Nik

    ЕСЛИ ЛИЖЕТЕ ДРУГ У ДРУГА ХОТЬ НЕ АФИШИРУЙТЕ

    20.03.2025

    • Бакаев: «Играть за сборную России — привилегия»

    Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют со сборной Замбии

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости