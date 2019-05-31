Бакаев считает, что готов к выступлениям в сборной России

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный вызов в сборную России. 22-летний футболист вошел в окончательный состав национальной команды для подготовки к отборочным матча чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром​ (11 июня).

– Еще в прошлом году я ставил себе цель попасть в сборную, – сказал Бакаев в интервью клубному YouTube-каналу. – Это была мечта всей моей жизни, к которой я стремился с самого детства.

Благодаря игре в тульском "Арсенале", благодаря тому, что у меня прекрасные партнеры, которые помогали забивать и показывать все свои лучшие качества, главный тренер сборной увидел меня и дал шанс проявить себя.

Я считаю, что я психологически и физически готов к национальной команде. Готов к большому футболу.

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