Бакаев признался, что соскучился по сборной

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что соскучился по сборной России. Он получил вызов в команду на ближайшие матчи Лиги наций.

«Соскучился ли я по сборной? Конечно, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Это престижно. Это честь — представлять свою сборную. Тем более, такую огромную страну, где столько людей, столько футболистов. Попадать в лучшие 25 — это большая честь. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренера».

3 сентября Россия примет Сербию в Москве, а 6 сентября на выезде сыграет с Венгрией.