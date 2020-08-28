Бакаев признался, что соскучился по сборной
28 августа 2020, 22:59
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что соскучился по сборной России. Он получил вызов в команду на ближайшие матчи Лиги наций.
«Соскучился ли я по сборной? Конечно, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Это престижно. Это честь — представлять свою сборную. Тем более, такую огромную страну, где столько людей, столько футболистов. Попадать в лучшие 25 — это большая честь. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренера».
3 сентября Россия примет Сербию в Москве, а 6 сентября на выезде сыграет с Венгрией.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=RKTCFAQm7Es&feature=youtu.be
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