Тренерский штаб назвал основной состав и резервный список сборной России на матчи группового турнира Лиги наций в ноябре.

Шесть игроков могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. Это — вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев и форвард Федор Смолов (оба — «Локомотив»).

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).