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Бакаев и Смолов — в резервном списке сборной России

13:45
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Тренерский штаб назвал основной состав и резервный список сборной России на матчи группового турнира Лиги наций в ноябре.

Шесть игроков могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. Это — вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев и форвард Федор Смолов (оба — «Локомотив»).

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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