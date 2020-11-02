Бакаев и Смолов — в резервном списке сборной России
13:45
Тренерский штаб назвал основной состав и резервный список сборной России на матчи группового турнира Лиги наций в ноябре.
Шесть игроков могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. Это — вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев и форвард Федор Смолов (оба — «Локомотив»).
Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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