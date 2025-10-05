Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун пропустит матч против России из-за повреждения.

30-летний форвард получил травму на тренировке в составе «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки у меня был перелом малоберцовой кости, а также разрыв сухожилий голеностопного сустава», — приводит слова Азмуна Varzesh3.

BetBoom матч между сборными России и Ирана состоится в Волгограде 10 октября. Также национальная команда 14 октября встретится с Боливией в Москве.