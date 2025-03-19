Айдамиров считает, что Дзюба побьет рекорд по голам за сборную России в матче против Гренады

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров уверен, что нападающий Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России после матча против Гренады.

В настоящий момент Дзюба делит первое место по числу голов за национальную команду с Александром Кержаковым — оба форварда забили по 30 мячей.

— Побьет ли сегодня Дзюба рекорд по голам за сборную?

— Конечно побьет.

— Сколько ждете от него голов?

— Чем больше, тем лучше.

Матч Россия — Гренада пройдет в среду, 19 марта и начнется в 20.00 (мск).