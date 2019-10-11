«Атмосфера-топ». Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку на матче сборной России с Шотландией

Полузащитник сборной России Денис Черышев после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил в Instagram болельщиков за поддержку.

— Атмосфера топ! Спасибо, — написал футболист.

Встреча проходила в «Лужниках». Черышев вышел на замену на 66-й минуте встречи.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира