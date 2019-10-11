«Атмосфера-топ». Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку на матче сборной России с Шотландией
13:42
Полузащитник сборной России Денис Черышев после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил в Instagram болельщиков за поддержку.
— Атмосфера топ! Спасибо, — написал футболист.
Встреча проходила в «Лужниках». Черышев вышел на замену на 66-й минуте встречи.
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