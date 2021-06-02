«Аталанта» пожелала Миранчука удачи на Евро-2020
16:44
Instagram итальянской «Аталанты» посвятил пост полузащитнику Алексею Миранчуку. Клуб пожелал российскому хавбеку удачи на предстоящем чемпионате Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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