«Аталанта» пожелала Миранчука удачи на Евро-2020

Instagram итальянской «Аталанты» посвятил пост полузащитнику Алексею Миранчуку. Клуб пожелал российскому хавбеку удачи на предстоящем чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами.