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«Аталанта» пожелала Миранчука удачи на Евро-2020

16:44
Алексей Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
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Instagram итальянской «Аталанты» посвятил пост полузащитнику Алексею Миранчуку. Клуб пожелал российскому хавбеку удачи на предстоящем чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры