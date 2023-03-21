Полузащитник «Сочи» Макарчук покинул расположение сборной России из-за болезни

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи с вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», — говорится в сообщении.

В скором времени 27-летний футболист вернется в расположение «Сочи». В этом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, отметившись 4 результативными передачами.