Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 марта, 20:51

Дзюба забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром сборной России

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий сборной России Артем Дзюба отличился в BetBoom товарищеском матче против Гренады.

36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду. Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова на отметке в 233 голов за всю карьеру в клубах и национальной команде. Теперь на счету форварда «Акрона» 236 мячей.

Первый гол за сборную Дзюба забил 8 сентября 2014-го — в матче отборочного турнира Евро-2016 против Лихтенштейна (4:0). В национальную команду его не вызывали с 2021 года.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Врн36

    тут я согласен

    20.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Вам меня не понять, видимо.

    20.03.2025

  • semenarsonist

    Надеюсь, Вам и подобным хотя бы платят за эти комментарии агент Дзюбы или кто-то

    19.03.2025

  • fas163

    есть такое, но результат есть

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    какая Русь, такой и бомбардир

    19.03.2025

  • fas163

    Артём лучший по голоам и там, и там. Не болел за него, но он сделал историю!

    19.03.2025

  • blue-white!

    Гренадакаку...

    19.03.2025

  • TokTram_

    А ты поплачь, поплачь.

    19.03.2025

  • TokTram_

    Скатертью дорога. Невелика потеря.

    19.03.2025

  • Mv Mv

    Героя России ему

    19.03.2025

  • Rutozid

    Отец Артема Дзюбы жил с краю России, потом переехал в центр. Колбасит только идитов.

    19.03.2025

  • Неврубант

    Антош, не хочешь в пешее эротическое путешествие отправиться?

    19.03.2025

  • Knockouter

    Тебя не тошнит от себя?

    19.03.2025

  • Prototip

    гол забит с фолом. и никто не увидел?

    19.03.2025

  • TORO

    Зато как пафосно! Прям, как любит сам Дзюба)))

    19.03.2025

  • Электросталец

    Гренакаку

    19.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Условную Гренаду любят все: и Месси, и Криштиану, и Ибрагимович, и т.д. Ну а у Дзюбы есть мячи за сборную в официальных матчах и шведам, и словенцам, и испанцам (заработал пеналь и забил).

    19.03.2025

  • Морозов К.

    Голосую за Рукакку, двумя руками!:-D

    19.03.2025

  • Ремень Валерки Карпина

    Драчунишка красава. с рекордом тебя ! Лучший

    19.03.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    У Месси голов побольше будет.......

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    иди деточка историю учи ни по википедиии а то совсем отупеешь

    19.03.2025

  • Sasha Sasha

    Да не молодец Дзюба , везде доказывал свою состоятельность на поле в Томи,Туле , Тольятти

    19.03.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Это теперь он получается не Рукаку, а Гренадер:thinking:

    19.03.2025

  • Ремень Валерки Карпина

    Люксембург 3 Андорра 3 Ирландия 2 Эстония 2 Финляндия 2 Азербайджан 2 Македония 2 Израиль 2 Швеция Албания Италия Португалия Словакия Венгрия Белоруссия Республика Корея Уругвай забивал Керж , еще хуже чем у Дзюбы

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Они знали что с Россией будут воевать надо отламывать куски окраины от империи

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Австро венгерская империя вас придумала перед тем как сама в яму рухнула

    19.03.2025

  • TokTram_

    "Навсегда" - слишком громко. Но, на значительный период времени, это - точно.

    19.03.2025

  • Atoms

    Ну он реально молодец, как футболист! Оставил след в истории отечественного футбола, чтоб там не говорили.:clap::clap::clap:

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Валера, как же ты низко пал, взяв в сборную Д-юбу(вопреки твоим заявлениям, что игроков после 30 лет ты не будешь приглашать). Купили тебя или заставили взять в сборную онаниста? Кому нужен его рекордный мяч, который он забил сборной с населением в 114 тысяч, позор и тебе и сборной и дрочиле,якобы обогнавшему Кержакова, только посмотрите кому забивал Керж,а кому,, дрочила"

    19.03.2025

  • mikeV

    Судя по рейтингу влияния СЭ, там целых 6 человек могло это сделать :)

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    украинци выдуманная нация 120 лет назад их звали принеси подай иди нах ни мешай

    19.03.2025

  • igogohruhru

    интересно как отреагируют фифа и уефа. неужели не поздравят?

    19.03.2025

  • zoolord

    Суперигродрачунишка!!!!

    19.03.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    А чем он может похвастаться в лиге чемпионов? Это дерево

    19.03.2025

  • Magurov A

    Красава , с рекордом!!

    19.03.2025

  • frunt 2

    дюков

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Россия нагнет всех чисто географически центр земли остальные никто и звать никак полуострова

    19.03.2025

  • Гуго Оберштейн

    Прогнули таки Валеру

    19.03.2025

  • semenarsonist

    Герцог Сан-Марино, Князь Лихтенштейна, Генерал-губернатор Гренады и просто лучший бомбардир..

    19.03.2025

  • henri71

    Кержаков зато больше всех забил в еврокубках. Вот.

    19.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    В свой адрес приняли болта вы От бомбардира из Полтавы!

    19.03.2025

  • Soliton Оренбург

    да уж))) там чуть раньше - в заметке о составах - уже дымит в комментах пздц

    19.03.2025

  • Rutozid

    Учитывая его габариты и неповоротливость - особо знаковое достижение.

    19.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    В свой адрес приняли болта вы От бомбардира из Полтавы!

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Дзюба нагнул РФС

    19.03.2025

  • Лом22

    Интересно кто нагнул Карпина позвать Дзюбу?

    19.03.2025

  • TORO

    #1 навсегда! Всё остальное - уже история...

    19.03.2025

  • bvp

    На кошках.

    19.03.2025

  • Александр Шубин

    Артем с рекордом!

    19.03.2025

  • Врн36

    Что бы про него не говорили, но он лучший бомбардир всея руси

    19.03.2025

  • Sobakin94

    Кержаков до таких матчей, по-видимому, не опускался. Следующая игра с племенем Тумба-Юмба?

    19.03.2025

  • Сон Морфей

    Овечкин клепает голы за пиндостан. А Дзюбиньо за Россию. Молодец!!!

    19.03.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Друзья-порадуются. Враги-позлятся. А событие свершилось.

    19.03.2025

  • Evgen

    Артем молодец!!! Удачи тебе!!!

    19.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Артём пробил потолок. Поздравляю!

    19.03.2025

  • Усатый стас

    Сегодня отметит в тачке с орзул

    19.03.2025

  • vladmad_75

    Ну что же, мои поздравления. Салют в виде полыхающих пердаков обеспечен )

    19.03.2025

  • Ментяра

    Свершилось!

    19.03.2025

  • Soliton Оренбург

    Есть изжоги, диарея и мигрени у некоторых местных товарищей... А есть цифры. Артёма поздравляю от души!!!

    19.03.2025

    • Россия — Гренада: Адамов забил второй гол

    Сборная России громит Гренаду после первого тайма

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости