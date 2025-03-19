Дзюба забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба отличился в BetBoom товарищеском матче против Гренады.

36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду. Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова на отметке в 233 голов за всю карьеру в клубах и национальной команде. Теперь на счету форварда «Акрона» 236 мячей.

Первый гол за сборную Дзюба забил 8 сентября 2014-го — в матче отборочного турнира Евро-2016 против Лихтенштейна (4:0). В национальную команду его не вызывали с 2021 года.