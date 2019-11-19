Артем Дзюба: «В сборной прекрасно понимали: группа непростая. Но как только мы из нее вышли, все сразу стали говорить, что она слабая»

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что в команде с самого начала понимали, что матчи в отборочной группе Евро-2020 будут непростыми.

— Очень хорошо, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Мы не допускали осечек. В домашнем матче с Казахстаном одержали минимальную победу, но он прошел полностью под нашу диктовку. Мы чувствовали, что гол — вопрос времени, и в итоге забили в конце. В целом, если бы не матчи с Бельгией, мы довольны.

Довольно уверенно прошли, хотя прекрасно понимали: группа непростая. Но как только мы из нее вышли, все сразу стали говорить, что группа слабая. Это нормально. Мы движемся в правильном направлении. Главное — не сбавлять обороты.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

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