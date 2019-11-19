Артем Дзюба: «Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить»

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что мог бы выступить и лучше в составе национальной команды в отборочных матчах Евро-2020.

— На четыре с плюсом, — цитирует официальный сайт УЕФА ответ Дзюбы на вопрос об оценке уровня своей игры в составе национальной команды. — Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану.

— Чтобы обогнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, вам осталось забить семь мячей. Для вас важно стать номером один в этом списке?

— Если скажу нет, наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

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