Артем Дзюба: «Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться это сделать»

Нападающий «Зенита» и сборной РоссииАртем Дзюба Артем Дзюба прокомментировал выход в финальную часть Евро-2020 и слова главного тренера команды Станислава Черчесова о том, что россияне будут бороться за победу в турнире.

— Мы довольны, что победили и рады выходу на чемпионат Европы, — сказал Дзюба. — Важно, что у нас нет расслабленности, нет недооценки соперника. На каждую игру готовимся по четкому плану и с пониманием, как будем играть.

— В стране эйфория, вас называют лучшей сборной России. В команде эта эйфория есть?

— Эйфория — громко сказано. Да, мы безумно счастливы, что победили. Страна за нас болеет, любит, мы это очень ценим и стараемся платить своей игрой, вот и все.

— Пошли разговоры что мы можем выиграть Евро. Серьезно?

— Рано об этом говорить, многое покажет матч с Бельгией дома. Это будет интересная игра: можно проверить себя на фоне такого топового соперника. Бельгия — грант и фаворит. Чемпионат Европы еще нескоро, трудно говорить. Но раз Станислав Саламыч сказал, то будем пытаться это сделать. (Александр Рогулев)