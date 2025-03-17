Дзюба рассказал о настроениях в сборной России: «Самые счастливые — спартаковцы»

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос об атмосфере в национальной команде.

— Кого уже успел увидеть?

— Практически всех. Пока со всеми наболтался, я же люблю посмеяться, поговорить. Самые счастливые — спартаковцы.

— С кем был самый интересный разговор? Кто больше всех соскучился по тебе?

— Не знаю, можно ли говорить, а то могут быть проблемы в командах. Оставим это в тайне., — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Дзюба попал в состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией.