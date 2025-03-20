Дзюба: «У меня к Кержакову всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы в товарищеском матче против Гренады (5:0) в интервью пресс-службе РФС рассказал, о чем говорил с Александром Кержаковым перед игрой.

— Бомбардир всея Руси?

— Саша Кержаков. А я побил его рекорд, так что я тоже красавчик.

— А что сказал Кержаков перед матчем?

— Посмеялись. Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли еще в «Зените» при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду после того, как ее возглавил Карпин.

Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.