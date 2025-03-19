Артем Дзюба прослезился во время гимна России перед матчем с Гренадой

Нападающий сборной России Артем Дзюба прослезился во время исполнения гимна РФ перед началом товарищеского матча против Гренады.

Форвард не выступал за национальную команду с 21 июня 2021 года. На матч против Гренады футболист вышел с капитанской повязкой.

В матче с Гренадой Дзюба может установить новый рекорд по числу голов за сборную России. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды — у обоих по 30 мячей.

«СЭ» ведет текстовый онлайн матча Россия — Гренада.