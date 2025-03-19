Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 марта, 20:07

Артем Дзюба прослезился во время гимна России перед матчем с Гренадой

Артем Дзюба во время исполнения гимна России перед матчем с Гренадой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прослезился во время исполнения гимна РФ перед началом товарищеского матча против Гренады.

Форвард не выступал за национальную команду с 21 июня 2021 года. На матч против Гренады футболист вышел с капитанской повязкой.

В матче с Гренадой Дзюба может установить новый рекорд по числу голов за сборную России. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды — у обоих по 30 мячей.

«СЭ» ведет текстовый онлайн матча Россия — Гренада.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада
Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.Россия — Гренада. Онлайн-трансляция товарищеского матча

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Viktor Tenman

    От Дзюбы, с его тугодумием, ничего другово и не ждешь....Похоже еще одним этиотом в гдумме от йедра поприбавится, а ля роднииа и валуев..... жаль Игрок отличный, но не уберег Бог от этиотизма

    19.03.2025

  • юра марченко

    Если так играть то всех футблистов и тренера России надо отправитьв Гренаду учиться футболу

    19.03.2025

  • anatj

    Слава России!!!

    19.03.2025

  • northstand

    там мокрый снег или дождь идет, вот и накапало ему на глазенки.

    19.03.2025

  • Nik

    это от поноса

    19.03.2025

    • Свищев о матче сборной России против Гренады: «Пару мячей должен забить Дзюба. Если не забьет — буду разочарован в нем»

    Кержаков отдал символический пас Дзюбе перед матчем Россия — Гренада

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости