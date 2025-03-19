Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 марта, 21:36

Дзюба о рекорде: «Счастлив, что забил, но от гимна пробило больше»

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой рекордный гол за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Гренады.

Форвард отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Очень счастлив, что забил. Игра непростая. Хоть счет и большой, мы очень много ошибаемся в завершающей стадии. Очень много брака из-за мяча — невозможно рассчитать, слишком легкий, он постоянно виляет. А в целом эмоции... Честно — очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило. Круто было, прямо такое состояние души... Спасибо огромное РФС и Валерию Георгиевичу, что подарили мне такой неожиданный праздник.

Не хотел уходить на замену? Да, но Валерий Георгиевич решает, кто и как... Нужно всем сыграть, много ребят приехало. Кто не попал в заявку — будут выходить в следующем матче. Я все прекрасно понимаю, мне грех жаловаться, я свою задачу-минимум выполнил. Я безумно счастлив, что прочувствовал этот момент, еще и забить гол... Это уже наглеть надо. Я счастлив. Я продолжал не изменять самому себе, старался играть на команду. Спасибо Батракову — умничка, не зря я воспитывал его, он отдал голевую на меня. И Максу Глушенкову отдельное спасибо — он прямо мое светлое пятно, старался на меня играть все время. Я Максу за это очень благодарен, он — большой футболист. Обещал ли что-то ребятам за гол? Проставлюсь. Я и в «Акроне» должен, и здесь, получается. Не вопрос, за мной никогда не заржавеет», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Дзюба вышел на матч с Гренадой в стартовом составе с капитанской повязкой. Футболист был заменен на 66-й минуте встречи.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым с июня 2021 года.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада
Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.Россия — Гренада. Онлайн-трансляция товарищеского матча

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ананда Чимитов

    Постеснялся бы давать интервью...

    20.03.2025

  • Friend of Misery

    А почему не обсуждают, что два игрока сборной России не пели гимн России?

    20.03.2025

  • Рабинеришко

    деньги потерял на ставках вчера?)))

    20.03.2025

  • imperiasporta

    Ананист он конченный

    20.03.2025

  • imperiasporta

    А ещё этот петушила и ананист на всю страну !@

    20.03.2025

  • Sergey Markelov

    Балобол . Псевдопатриот,- мурашки у него

    19.03.2025

  • Dexterous

    Я вот читаю ответы Дзюбы и просто пытаюсь представить подобные фразы от Криша, Лео или вообще от любого футболиста, добившегося по настоящему больших результатов в сборной. И мне становится стремно и стыдно за Дзюбу. Футболист он неплохой…но на этом все. Не чокаясь…

    19.03.2025

  • Kanidzha

    умница Артём,ты всегда очень искренний :thumbsup:и твой рекорд не обсуждается!

    19.03.2025

  • marchela13

    Дрочи дальше.

    19.03.2025

  • Max Zherbunov

    А у некоторых - полыхнула пятая точка...)

    19.03.2025

    • Россия — Гренада: четвертый гол забит из офсайда

    Кержаков отметил, что он не испытывает эмоций от рекорда Дзюбы

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости