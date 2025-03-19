Дзюба о рекорде: «Счастлив, что забил, но от гимна пробило больше»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой рекордный гол за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Гренады.

Форвард отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Очень счастлив, что забил. Игра непростая. Хоть счет и большой, мы очень много ошибаемся в завершающей стадии. Очень много брака из-за мяча — невозможно рассчитать, слишком легкий, он постоянно виляет. А в целом эмоции... Честно — очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило. Круто было, прямо такое состояние души... Спасибо огромное РФС и Валерию Георгиевичу, что подарили мне такой неожиданный праздник.

Не хотел уходить на замену? Да, но Валерий Георгиевич решает, кто и как... Нужно всем сыграть, много ребят приехало. Кто не попал в заявку — будут выходить в следующем матче. Я все прекрасно понимаю, мне грех жаловаться, я свою задачу-минимум выполнил. Я безумно счастлив, что прочувствовал этот момент, еще и забить гол... Это уже наглеть надо. Я счастлив. Я продолжал не изменять самому себе, старался играть на команду. Спасибо Батракову — умничка, не зря я воспитывал его, он отдал голевую на меня. И Максу Глушенкову отдельное спасибо — он прямо мое светлое пятно, старался на меня играть все время. Я Максу за это очень благодарен, он — большой футболист. Обещал ли что-то ребятам за гол? Проставлюсь. Я и в «Акроне» должен, и здесь, получается. Не вопрос, за мной никогда не заржавеет», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

Дзюба вышел на матч с Гренадой в стартовом составе с капитанской повязкой. Футболист был заменен на 66-й минуте встречи.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым с июня 2021 года.