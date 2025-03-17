Футбол
17 марта, 12:17

Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России впервые с 2021 года

Даниил Аршавский

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды страны в Telegram.

«Ну, здрасьте! Тысячу лет — тысячу зим», — заявил Дзюба после приезда.

36-летний форвард не вызывался в сборную России с 2021 года.

9 марта в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Нападающий также может побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником команды станет Гренада, а вторым — Замбия.

Источник: https://t.me/teamrussia/9049
  • Степочкин

    Ну если смех вызывают игры сборной со смешными командами и при этом это еще и оплачивается из бюджета, то почему Дзюба не имеет права играть в таких матчах?! Вполне себе... Карпин и Ко заабатывют и никто не говорит что за 3 или 4 года ни одного турнира не было, а деньги осваиваются. Уже скоро поколение футболистов сменится при Карпине, в футбол закончат играть, а он все команду строит, строитель блин..

    17.03.2025

  • Алексей 11

    Вызвали для дутого рекорда. Раньше надо было забивать!

    17.03.2025

  • shpasic

    смешно будет, если Карпин его не выпустит :rofl:

    17.03.2025

