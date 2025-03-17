Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России впервые с 2021 года

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды страны в Telegram.

«Ну, здрасьте! Тысячу лет — тысячу зим», — заявил Дзюба после приезда.

36-летний форвард не вызывался в сборную России с 2021 года.

9 марта в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Нападающий также может побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником команды станет Гренада, а вторым — Замбия.