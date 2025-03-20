Дзюба опубликовал видео рекордного гола за сборную России: «Я счастлив!»
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от гола в товарищеском матче против Гренады (5:0).
«Я счастлив! Россия», — написал Дзюба, добавив к сообщению эмодзи сердца и флага России.
Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду, после того как ее возглавил Карпин.
Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
