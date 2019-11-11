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Артем Дзюба: «Нормально долетели. Болтал и играл в карты»

00:26
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как сложился перелет в Сочи. Команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

— Нормально долетели, — приводит слова Дзюбы Twitter сборной России. —  Болтал и играл в карты. Первый раз проиграл. Если на что-то играть, это другой разговор, но Константин сегодня был шикарен.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.

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