Артем Дзюба: «Нормально долетели. Болтал и играл в карты»
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как сложился перелет в Сочи. Команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
— Нормально долетели, — приводит слова Дзюбы Twitter сборной России. — Болтал и играл в карты. Первый раз проиграл. Если на что-то играть, это другой разговор, но Константин сегодня был шикарен.
Долетели хорошо ? pic.twitter.com/j9aaWjlSz1— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.
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