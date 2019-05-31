Артем Дзюба: "Никто не верил в сборную на чемпионате мира. Нам даже попу показывали"

Нападающий "Зенита" и сборной России​ Артем Дзюба побывал в гостях на шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В эфире футболист поделился эмоциями от выступления на домашнем чемпионате мира.

– Раньше футболистов называли деревом, каланчой. В принципе, мы привыкли, что нас плотненько оскорбляют, но после чемпионата мира все изменилось, мы стали попадать по мячу, – сказал Дзюба.

Никто не верил в сборную? Я даже больше скажу, перед матчем с Саудовской Аравией (5:0) проезжали по улицам Москвы и одна женщина развернулась к нам попой, спустила джинсы и показала все отношение к нашему футболу. Никто не верил, кроме тех, кто собрался на базе в Новогорске. Ну и родственники и семьи, надеюсь.

Сейв Акинфеева в матче с Испанией? Да он подсмотрел у меня на тренировке, как надо работать. А я унижал и готовил ребят к пенальти. Между прочим, Антон Миранчук​ начал забивать одиннадцатиметровые, раньше, дай бог, один из пяти. Все благодаря мне, Юрий Павлович (Семин. – Прим. "СЭ"), не за что.

Моя речь перед серией пенальти с Хорватией? Я был сфокусирован на команде. Меня рано заменили (обращаясь к Черчесову. - Прим "СЭ"). Это все было сказано от сердца. Хотелось донести свой посыл, а оно само вырывалось.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии по пенальти (2:2, 3:4).