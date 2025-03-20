Дзюба: «У меня гимн вызвал столько эмоций, что я прямо обалдел»

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что был безумно счастлив сыграть в товарищеском матче против Гренады (5:0).

— Я безумно счастлив, — приводит пресс-служба РФС слова Дзюбы. — У меня гимн вызвал столько эмоций, что я прямо обалдел. Почувствовал себя таким живым! За такие эмоции я благодарен господу Богу, РФС, Валерию Георгиевичу, стране, болельщикам. Это — кайф! Денису Майданову еще. Он же пел, да?

— Какой уровень счастья от 1 до 100?

— Тысяча.

— Что сказал Валерий Георгиевич после замены? Вы обнялись и обменялись репликами.

— Он спросил, хотел ли я еще поиграть. Ответил, что да. Он сказал «не наглей», посмеялись. Поблагодарил его за шанс. Грешно уже тут больше наглеть, потому что хотелось, конечно, второй и третий. Но, видите, после замены нам больше и не удалось забить. Ребята из Гренады под мяч ложились и стелились.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду, после того как ее возглавил Карпин.

Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.