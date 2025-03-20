Дзюба: «По-разному ко мне относятся люди, но сегодня было очень много теплоты»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы в товарищеском матче против Гренады (5:0) рассказал о поддержке болельщиков на стадионе.

«Я уже сказал на стадионе, но повторюсь. Спасибо вам огромное, дорогие болельщики, за вашу теплоту. По-разному ко мне относятся люди, но сегодня было очень много теплоты. Даже Андрюха Мостовой сказал «Ты слышал, как тебя приветствовали?» Спасибо за эту поддержку, поддержку сборной. Для меня это дорогого стоит. Мы играем для вас, а без вас футбол не такой интересный. Спасибо, что приходите на сборную. Вы даете нам импульс, эмоции, которые нам необходимы, чтобы забивать, отдавать и радовать вас», — приводит официальный сайт РФС слова Дзюбы.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым в составе сборной России с июня 2021 года, он впервые сыграл за национальную команду после того, как ее возглавил Карпин.

Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м за сборную России. Форвард обогнал по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.