19 марта, 22:10

Дзюба о слезах во время гимна России: «Правда соскучился. Душу затронуло»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, почему заплакал во время гимна страны перед BetBoom матчем с Гренадой (5:0).

— Честно, неожиданно для себя плакал. Душу затронуло. Надеюсь, это было не видно. Думал, что сдержусь. Правда соскучился по гимну.

— Считаешь себя лучшим в истории?

— Не считаю. Сколько мне отведено — хочется закрепить свой результат, а в будущем смотреть и наслаждаться. Если кто-то побьет рекорд в будущем, буду только рад.

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • marchela13

    Да заткнись уже иуда.

    19.03.2025

  • zg

    Как бы кто,в том числе и я,к тебе не относились,маладэц!И не бухай много,тебе еще нашу славную сбродную с Замбией спасать!

    19.03.2025

    • Дзюба о рекордном голе за сборную России: «Я закрыл свой гештальт, а дальше наслаждался»

    Дзюба: «Некоторые вещи говорил от обиды, потому что правда думал, что больше не попаду в сборную»

