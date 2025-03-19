Дзюба о слезах во время гимна России: «Правда соскучился. Душу затронуло»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, почему заплакал во время гимна страны перед BetBoom матчем с Гренадой (5:0).

— Честно, неожиданно для себя плакал. Душу затронуло. Надеюсь, это было не видно. Думал, что сдержусь. Правда соскучился по гимну.

— Считаешь себя лучшим в истории?

— Не считаю. Сколько мне отведено — хочется закрепить свой результат, а в будущем смотреть и наслаждаться. Если кто-то побьет рекорд в будущем, буду только рад.

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).