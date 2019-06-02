Артем Дзюба: "Как уснуть, когда играет "Ливерпуль"?

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал субботний финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0).

– Артем, не уснул на финале?

– Как уснуть, если "Ливерпуль" играет?

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород). (Александр Рогулев)

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