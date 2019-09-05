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Артем Дзюба: «Как Головин? Он прибавил!»

15:27
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Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил подготовку национальной команды к отборочному матчу Евро-2020 против Шотландии и состояние лидера команды Александра Головина.

— Секретов выдавать не хотелось бы, соперника нас слушает. Мы понимаем, в какой футбол будет играть команда Шотландии, — отметил Дзюба. — Есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Это крепкая, мощная команда, которая много играет через фланги. Мы понимаем, с кем играем. Все увидите на футбольном поле. У них есть определенный стиль, и мы готовимся к нему.

— Как вам Головин после года во Франции?

— Прибавил, прибавил! (Александр Рогулев)

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