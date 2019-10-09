Артем Дзюба: «Еще не время шутить над Соболевым»

Капитан сборной России Артем Дзюба оценил адаптацию в национальной команде ее дебютанта, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Шутите над Соболевым уже? О «Манчестер Юнайтед», например?

— Нужно немножко времени чтобы адаптироваться, чтобы начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем. (Александр Рогулев)

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