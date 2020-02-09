Артем Дзюба: «Даже благодарен этим болельщикам, которые меня встряхнули»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал информацию о том, что якобы отписался в Instagram от всех игроков сборной России после матча в Сан-Марино, обидевшись на то, что они пошли благодарить болельщиков.

— Я не тот человек, который любит лукавить или врать. Скажу честно, что меня задело в какой-то момент, потому что такого я просто не ожидал. Не ожидал, что такое произойдет в матче за сборную, — сказал Дзюба в интервью каналу «Россия 24».

Я молча зашел в раздевалку, молча помылся, молча ушел и сел в автобус. Все. Мне было обидно и неприятно, честно. Считал, что ни один игрок, который выходит играть за сборную, бьется, а я никогда не жалел себя, не заслуживал такого отношения.

Написали какой-то комментарий в Team Russia, и он мне не понравился. Я просто взял и отписался. Все. От игроков я не отписывался. Но все же переиначили.

Я ушел в себя. Какое-то спокойствие. Хватит. Вроде корячишься, стараешься, а тебя все равно помоями поливают. Это была минутная слабость. Я ее принял. Вот и все.

Есть ситуация другая. Даже не знаю, говорить ли... У меня несчастье произошло определенное. И я даже благодарен этим болельщикам, которые меня встряхнули на концовку сезона. Потому что я находился в состоянии прострации: потерял близкого друга. И меня сильно это подкосило.