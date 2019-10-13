Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал фанатов отметить выход национальной команды на Евро-2020 после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к ЧЕ.

— Хочу поздравить всех вас с выходом нашей сборной на Евро-2020, — сказал Дзюба в видео на своем Instagram. — Спасибо огромное за ваши смски, эмоции, любовь — я ценю это. Говорю без какого-либо пафоса: я безумно благодарен вам за все эти матчи, за то, что вы всегда с нами. Надеюсь, вы нас поддержите в игре с Бельгией. Хорошо отметьте выход сборной на Евро, всем пока!

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