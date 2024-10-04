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Сегодня, 12:41

Аршавин — о сборной: «Насколько я знаю, сбора не будет. Зачем собираться, если нет игры?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» рассказал о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды.

«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», — сказал Аршавин «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Дарик Агаларов

Андрей Аршавин
Сборная России по футболу
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