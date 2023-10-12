Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России: «У меня хоккей»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не собирается смотреть товарищеский матч сборной России против Камеруна.

Игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Камерун — интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», — приводит «Чемпионат» слова Аршавина.

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. Всего он провел 75 матчей за национальную команду, в которых отметился 17 голами. В 2008 году россиянин стал бронзовым призером чемпионата Европы и был признан лучшим игроком российской сборной в турнире.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).