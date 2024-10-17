Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:38

Аршавин предложил сборной России сыграть с Мальдивами

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал потенциальных соперников национальной команды по товарищеским матчам.

— Вопрос про сборную России: мы продолжаем учить географию. Могли сыграть с Пакистаном.

— Мальдивы, Мальдивы! «Матч ТВ» надо обязательно сделать студию на бровке. Можно из моря не выходить (Смеется.). Мечтаю. Это апогей! Что там еще? Сейшелы и Маврикий.

— Куба еще.

— Куба... Там америкашки рядом. Лучше другое, где безопаснее, — сказал Аршавин.

9 октября стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости